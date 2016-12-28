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Курган

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Публикации за 28.12.16

12 инициативных зауральцев получат гранты на реализацию своих проектов

12 инициативных зауральцев получат гранты на реализацию своих проектов

В Курганской области подведены итоги первого регионального конкурса молодежных проектов «Инициатива». Победители получат гранты из областного бюджета.

Как сообщают в пресс-службе главы Зауралья, заявки на участие подали 104 человека из 16 муниципальных образований области. По итогам заочного отбора эксперты определили 30 финалистов, которые представили свои проекты экспертному совету. Уже после очной защиты проектов победителями конкурса «Инициатива» признаны 12 человек. Они получили денежные призы в размере от 5 до 30 тысяч рублей. По условиям конкурса эти средства будут направлены на реализацию проектов.

Главный приз конкурса завоевала методист Лебяжьевского Дома детского творчества Елена Холодова, которая представила проект по проведению театрализованных реконструкций обрядов и традиций русского народа. По замыслу автора, это поможет современным школьникам узнать больше о малой Родине. На втором месте – преподаватель Курганского областного колледжа культуры Екатерина Соколова, предложившая организовать серию профессиональных проб старшеклассников различных творческих профессий. Заместитель главного врача Шадринской центральной районной больницы Алексей Антонов занял третье место с идеей массовой игры в лапту.

Также в число победителей вошли: Светлана Гладкая, Эльмира Рамазанова, Ольга Васильева, Наталья Чеснова, Юлия Губанова и Александра Ашихина, Алена Никулина, Светлана Ножкова и Екатерина Бабинова. Они в 2017 году реализуют проекты, направленные на развитие социальной активности и творчества, популяризацию спорта, патриотическое воспитание детей и молодежи.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 28.12.16

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