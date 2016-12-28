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Курган

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Публикации за 28.12.16

В Кургане в аварии погиб полицейский

В Кургане в аварии погиб полицейский

В Кургане возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием полицейского автомобиля, в результате которого погиб сотрудник УМВД России по Курганской области. Авария произошла накануне днем на дороге Курган – Утяк. По данным Управления МВД региона, за рулем служебной «Лады Гранты» находился сотрудник полиции, в общей сложности в салоне было четыре человека, один из пассажиров – гражданское лицо. Известно, что «Лада» столкнулась с «Газелью».

В результате происшествия инспектор по исполнению административного законодательства ОП №1 УМВД России по городу Кургану от полученных травм скончался в больнице, еще два пассажира патрульного автомобиля получили травмы и были госпитализированы в медицинские учреждения. Водителю Газели назначено амбулаторное лечение.

Установлено, что ДТП произошло в результате нарушения правил дорожного движения сотрудником полиции, находившимся за рулем служебного автомобиля.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства случившегося, произведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские и наркологические экспертизы в отношении участников ДТП, оба автомобиля изъяты. По данному факту ведется следствие.

Следственными органами Следственного комитета России по Курганской области по факту данного ДТП в отношении сотрудника полиции, находившегося за рулем автомобиля «Лада Гранта», возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 28.12.16

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