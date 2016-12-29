Лучше, чем было. Кокорин провел итоговую пресс-конференцию

Публикации за 29.12.16

Накануне губернатор Курганской области Алексей Кокорин провел последнюю в этом году пресс-конференцию, на которой подвел итоги прошедших 12 месяцев. В мероприятии приняли участие несколько десятков журналистов из разных районов области и представители окружных информагентств.

Основные акценты были сделаны на достижениях в промышленной, сельскохозяйственной, социальной и жилищной сферах региона.

Как отмечают в пресс-службе главы Зауралья, в совокупности объем сельскохозяйственного производства в составил 108%. Объем промышленного производства прогнозируется в размере 102,5%. Эти показатели выше среднероссийских. Собственные доходы областного бюджета, по оценке специалистов, увеличились более чем на 3 млрд. 120 млн. рублей к уровню прошлого года.

Алексей Кокорин подчеркнул, что по итогам взаимодействия с Минфином область получила 900 млн. рублей в качестве трансферта на выравнивание бюджетной обеспеченности.

«По моей инициативе в регионе на протяжении нескольких дней действовала рабочая группа Минфина, были высказаны определенные рекомендации, достигнуто понимание и по 2017 году Курганская область планирует дополнительно получить 2 млрд. 700 млн. рублей – трансферт на выравнивание бюджетной обеспеченности», – порадовал губернатор.

Что касается основных расходов бюджета, то по-прежнему это выполнение социальных обязательств.

«Задача поставлена – принять сбалансированный бюджет. Доходы сегодня – 35 млрд. рублей, расходы – 38 млрд. рублей. По итогам финансового года мы не увеличили задолженность и закредитованность областного бюджета. Будем предпринимать усилия, чтобы наращивать собственные доходы», – сообщил Кокорин.

Собственные доходы бюджета можно увеличить, по мнению губернатора, через повышение инвестиционной привлекательности и объема промышленного производства.

«Не секрет, что основную часть дохода бюджета формируют крупные и средние промышленные предприятия. Чем эффективнее они работают, тем больше отчисления в областной бюджет», – пояснил он.

Логичным продолжением темы стал вопрос о снижении энерготарифов для Зауралья, который поднимался неоднократно. Без этого, убеждены журналисты, инвестиционную привлекательность региона не повысить.

«Тему по регулированию тарифной политики на территории области мы не бросаем. В этом году состоялось несколько заседаний комиссии, конкретно по Курганской области. Вчера перед заседанием Госсовета я встречался с министром энергетики, и эту тему мы обсуждали. У них есть ряд предложений. Вопрос держится на контроле. Когда он решится и в каком процентном соотношении, мне пока сказать сложно. Будем надеяться на снижение для промышленности, сельхозсектора и бюджетных предприятий», – ответил губернатор.

Кроме того, в ходе пресс-конференции поднимались вопросы строительства жилья, спортивной тематики, экологической направленности и многие другие. На все губернатор дал исчерпывающие ответы.

Курган, Марина Шашкова

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