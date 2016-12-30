На поддержку зауральских аграриев потратили около миллиарда рублей

Публикации за 30.12.16

В Курганской области подвели итоги работы по развитию сферы сельского хозяйства. Как было отмечено на заседании экспертного совета по импортозамещению, которое провел директор Департамента экономического развития Сергей Чебыкин, в 2016 году на поддержку зауральских аграриев по линии регионального Департамента агропромышленного комплекса было направлено около 1 млрд рублей. Это позволило хозяйствам региона увеличить посевные площади, поголовье скота, обновить технику.

По данным пресс-службы главы Зауралья, в 2016 году было сформировано 65 инвестиционных площадок по неиспользуемым землям сельскохозяйственного назначения и 43 площадки для строительства производственных объектов. Увеличен объем обрабатываемых площадей.

Кроме того, в 2016 году в Минсельхозе России прошла отбор программа развития мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Курганской области. На ее реализацию в 2016 году из федерального бюджета регион получил 9,2 млн. рублей. Это позволило ввести в эксплуатацию в текущем году 410 га мелиорированных земель.

Курган, Марина Шашкова

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