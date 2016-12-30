NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Курган

■■■■■■■■■

,

Публикации за 30.12.16

На поддержку зауральских аграриев потратили около миллиарда рублей

На поддержку зауральских аграриев потратили около миллиарда рублей

В Курганской области подвели итоги работы по развитию сферы сельского хозяйства. Как было отмечено на заседании экспертного совета по импортозамещению, которое провел директор Департамента экономического развития Сергей Чебыкин, в 2016 году на поддержку зауральских аграриев по линии регионального Департамента агропромышленного комплекса было направлено около 1 млрд рублей. Это позволило хозяйствам региона увеличить посевные площади, поголовье скота, обновить технику.

По данным пресс-службы главы Зауралья, в 2016 году было сформировано 65 инвестиционных площадок по неиспользуемым землям сельскохозяйственного назначения и 43 площадки для строительства производственных объектов. Увеличен объем обрабатываемых площадей.

Кроме того, в 2016 году в Минсельхозе России прошла отбор программа развития мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Курганской области. На ее реализацию в 2016 году из федерального бюджета регион получил 9,2 млн. рублей. Это позволило ввести в эксплуатацию в текущем году 410 га мелиорированных земель.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 29.12.16

Лучше, чем было. Кокорин провел итоговую пресс-конференцию. / В Кургане в аварии погиб полицейский. / 12 инициативных зауральцев получат гранты на реализацию своих проектов.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый Регион». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый Регион», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый Регион» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый Регион обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter