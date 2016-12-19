В Нефтеюганске глава УК ответит за финансовые махинации на 1,8 млн рублей / Уголовное дело направлено в суд

Публикации за 19.12.16

Нефтеюганская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя управляющей компании. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, ее обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере и в воспрепятствовании исполнению вступившего в законную силу решения суда (ч.4 ст.159 и ст.315 УК РФ).

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. Следствие установило, что обвиняемая с февраля 2011 года по сентябрь 2014 года являлась генеральным директором ООО ЭКОМ «Уют». Управляющая компания, получая плату за коммунальные услуги от населения, не перечисляла её в 2014 году добровольно ресурсоснабжающим организациям. В связи с этим расчетный счет ООО ЭКОМ «Уют» был арестован судебными приставами.

Директор управляющей компании, зная о наличии вступивших в законного силу решений суда о взыскании задолженности в пользу кредиторов, решила похитить деньги с арестованного счета. Для этого она подготовила подложные документы о наличии у ООО ЭКОМ «Уют» перед ней задолженности по заработной плате на сумму более 1,8 млн рублей и предоставила их в мировой суд.

Таким образом, она обратила к принудительному взысканию судебный приказ и получила право на получение денег на указанную сумму. В результате незаконных действий злоумышленница причинила материальный ущерб ресурсоснабжающим организациям, воспрепятствовала исполнению вступивших в законную силу решений суда.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Югра. Другие новости 19.12.16

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