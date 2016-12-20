В Нефтеюганске «закрыли» жителя Нижнего Новгорода / У него изъяли более 1,5 кг «синтетики»

Публикации за 20.12.16

Нефтеюганский районный суд вынес приговор жителю Нижнего Новгорода. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, Он признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере и незаконном их сбыте (ч.3 ст.30, ч.5 ст 228.1 и ч. 3 ст. 228.1 УК РФ)

Установлено, что с декабря 2015 года мужчина занимался через интернет сбытом синтетических наркотиков в Нефтеюганске. С использованием одной из платёжных систем после перечисления от разных лиц денежных средств сообщал им места расположения заранее оборудованных тайников, в которые закладывались наркотические средства.

В январе 2016 года его незаконную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов. В итоге из незаконного оборота было изъято более 1,5 килограмма наркотических средств.

Суд с учетом позиции прокурора, приняв во внимание смягчающие обстоятельства, назначил виновному наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 250 тыс. рублей с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Нефтеюганск, Иван Гридин

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