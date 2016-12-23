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Публикации за 23.12.16

В Нижневартовске водитель Amarok отправил в больницу пассажира «девятки» / На месте ДТП работают сотрудники полиции

В Нижневартовске водитель Amarok отправил в больницу пассажира «девятки» На месте ДТП работают сотрудники полиции

Сегодня утром, 23 декабря, в Нижневартовске по вине невнимательного водителя случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла на пересечении улиц Чапаева и Омской.

По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля Volkswagen Amarok, двигаясь по улице Чапаева, решил повернуть налево, но не уступил дорогу встречному автомобилю ВАЗ 2109, за рулем которого был 30-летний мужчина. Столкновения избежать не удалось.

В результате ДТП транспортные средства получили значительные механические повреждения, а пассажир автомобиля «ВАЗ 2109» получил серьезные травмы и был госпитализирован.

В настоящее время сотрудники полиции работают на месте происшествия, ведут сбор материала. Водители автомобилей прошли тест на состояние опьянения, согласно результатам которого, были трезвы.

Нижневартовск, Иван Гридин

Нижневартовск. Другие новости 23.12.16

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