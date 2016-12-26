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Югра

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Публикации за 26.12.16

В Пыть-Яхе «Лада Ларгус» протаранила бензовоз (ФОТО) / В больнице оказались три человека

В Пыть-Яхе «Лада Ларгус» протаранила бензовоз (ФОТО) В больнице оказались три человека

В Пыть-Яхе по вине 51-летнего водителя автомобиля «Лада Ларгус» в больницу угодили три человека. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, он выбрал небезопасную дистанцию до двигавшегося впереди бензовоза на базе КамАЗа, за рулем которого был 32-летний водитель, и допустил с ним столкновение. В результате ДТП пассажиры «Лады» 1946, 1949 и 2005 годов рождения получили телесные повреждения.

Новый День: В Пыть-Яхе ''Лада Ларгус'' протаранила бензовоз (ФОТО)

Всего с 23 по 25 декабря на территории Югры зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых 25 человек получили различные травмы, в том числе 4 несовершеннолетних.

Югра. Другие новости 23.12.16

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