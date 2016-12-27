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Югра

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Публикации за 27.12.16

В Когалыме нефтяник похитил у предприятия более 13 млн рублей

В Когалыме нефтяник похитил у предприятия более 13 млн рублей

Прокуратура Когалыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ведущего инженера ООО «Мастер-Нефть». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, ее обвиняют в хищении вверенного имущества, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере (ч.4 ст.160 УК РФ).

Следствие установило, что работник указанной коммерческой организации с июня 2013 года по ноябрь 2015 года, действуя вопреки интересам организации в корыстных целях, растратила вверенные ей денежные средства, завысив объемы израсходованных на производстве химических реагентов. Таким образом она покинула более 13 млн рублей.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Когалым, Иван Гридин

Когалым. Другие новости 26.12.16

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