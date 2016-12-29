На пожаре в Югре погибла женщина и два ребенка / За жизнь еще одной женщины борются реаниматологи

Публикации за 29.12.16

В Югре вследствие пожара в поселке Солнечный Сургутского района погибли три человека, в том числе два ребенка. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по автономному округу, возгорание двухэтажного деревянного многоквартирного жилого дома №3 по улице Спортивная произошло сегодня, 29 декабря, около 5:00. После ликвидации пожара огнеборцы обнаружили тело женщины и ребенка, еще одну женщину и ребенка доставили в реанимацию, где ребенок скончался. По уточненным данным, женщину удалось спасти.

По данному факту сотрудники Сургутского межрайонного следственного отдела проводят доследственную проверку. На месте происшествия работают следователи, криминалисты и руководство следственного отдела. Известно, что все погибшие – члены одной семьи, проживавшие в трехкомнатной квартире на первом этаже. По предварительным данным, возгорание произошло в комнате, где спали мать и двое детей, отапливаемой обогревателями. В качестве основных версий следствие рассматривает нарушение правил эксплуатации электрооборудования и неисправность электропроводки.

С целью установления причины возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза. Также проводится судебно-медицинская экспертиза тел погибших для определения причины их смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Сургутский район, Иван Гридин

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