27 декабря проект маршрутной сети Челябинска представят общественности

Публикации за 19.12.16

В Челябинске пройдут общественные слушания по проекту новой маршрутной сети.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», в настоящее время разработчик документа – ООО «Челябинский институт генерального плана и транспорта» завершил работу. Начальник городского управления транспорта Роман Болотов сообщил, что сейчас проходит «приемка» маршрутной сети, а 27 декабря состоятся общественные слушания по проекту.

Напомним, ранее городские власти заявляли о том, что приоритетом новой сети станет электротранспорт, и даже объявили о намерении приобрести 10 новых трамваев в ближайшие 3-4 года.

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По словам мэра Евгений Тефтелева, разработчики постарались «разделить транспорт и дать возможность, как муниципалам, так и частникам не толкаться локтями».

Напомним, новая маршрутная сеть должна реализовать давнюю мечту городских властей – увеличить долю муниципального общественного транспорта на рынке до 50%. Сейчас это около 30%.

Челябинск, Юлия Малецкая

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