В Челябинске ограбили салон сотовой связи. Полиция просит помощи (ВИДЕО)

Публикации за 19.12.16

В Челябинске двое неизвестных ограбили салон сотовой связи.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, нападение произошло 18 декабря в 09:30 в помещении салона сотовой связи «Связной», расположенного в районе остановки общественного транспорта «Першино».

Один из преступников вошел в салон и, дождавшись, когда из магазина выйдут другие покупатели, попросил показать ему один из телефонов.

Продавец открыл витрину, и тут на него напали.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=Xq2wU4l090U&rel=0">Video</a> Момент совершения преступления был запечатлен на камеру видеонаблюдения, установленную внутри помещения.

Забрав 12 телефонов, преступники скрылись. По данному факту сотрудниками отдела полиции «Металлургический» УМВД по Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ (разбой).

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Полиция просит помощи южноуральцев в поиске преступников. Их приметы:

1) Мужчина на вид 30-35 лет, рост 180-185 сантиметров, худощавого телосложения. На лице усы. Был одет в пуховик черного цвета с капюшоном, темные брюки и темные ботинки. На голове вязаная шапка светлого цвета с логотипом «Adidas».

2) Мужчина, рост 175-180 сантиметров, худощавого телосложения. Одет во все темное, на голове капюшон.

«Убедительная просьба к гражданам, располагающим какой-либо информацией об обстоятельствах преступления либо о личностях и месте нахождения предполагаемых подозреваемых, сообщить в полицию по телефону службы «02» либо по телефонам: +79222338668, +79058326429», – обращаются полицейские к жителям города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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