Жительница Миасса замерзла насмерть после семейного скандала

Публикации за 19.12.16

На Южном Урале молодая женщина погибла от холода.

Как передает корреспондент агентства «Новый День» , трагический случай произошел в минувшие выходные в районе дома №30/1 по улице Академика Павлова. Сидящую на снегу женщину возле железнодорожных путей обнаружил машинист тепловоза. В тяжелом состоянии пострадавшую доставили в больницу, где она вскоре скончалась.

Погибшей оказалась 33-летняя сотрудница продуктового магазина. По предварительным данным, незадолго до смерти женщина повздорила с сожителем, после чего собрала вещи и ушла к подруге, оставив в квартире двух дочерей десяти и четырех лет. Однако до знакомых подвыпившая горожанка в тот вечер так и не добралась.

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На допросе сожитель погибшей заявил, что женщина частенько уходила ночевать к матери или подругам, поэтому очередное ее отсутствие никого не встревожило.

В следственном отделе Миасса возбуждать уголовное дело по факту гибели местной жительницы не стали, сообщает «Miass–Online». Судмедэксперты установили, что смерть горожанки наступила от переохлаждения, криминальных следов на теле погибшей не обнаружено.

Челябинск, Юлия Димова

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