Больше недели над Челябинском висит облако загрязняющих веществ

Публикации за 19.12.16

В Челябинске сохраняются неблагоприятные метеоусловия.

Как сообщили агентству «Новый День» в Челябинском ЦГМС, режим НМУ первой степени опасности будет действовать в столице Южного Урала как минимум до 19 часов 20 декабря.

Напомним, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия) сохраняются в Челябинске с вечера 12 декабря.

Аналогичное предупреждение об НМУ синоптики разослали некоторым предприятиям Челябинской области.

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Экстренные службы напоминают, что промышленным предприятиям при объявлении режима НМУ необходимо обеспечить снижение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. Кроме того, всем организациям рекомендовано минимизировать проведение работ, вызывающих «пыление» и дополнительное загрязнение атмосферы. Владельцам автомобилей советуют пересесть на общественный транспорт.

Челябинск, Виктор Елисеев

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