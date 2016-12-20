Публикации за 20.12.16

В школах Челябинска отменены занятия в обеих сменах.

Как сообщили агентству «Новый День» в Челябинской городской службе спасения, сегодня, 20 декабря, температура воздуха в городе на 6:00 составляла 29 градусов Цельсия ниже нуля. Днем ожидается -30, -31 градус. Вечером -31, -32.

в связи с низкой температурой отменяются занятия в школах города с первого по седьмой класс первой и второй смен.

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«Уважаемые родители! – обращаются к южноуральцам городские спасатели. – В холодную, морозную погоду одевайтесь сами и одевайте своих детей тепло! Проследите, чтобы ваш ребенок был одет в соответствии с прогнозом погоды. Старайтесь носить зимой шерстяные (пуховые) вещи. Собирая ребенка в школу, проследите, чтобы он взял с собой шерстяные или пуховые варежки (перчатки), на голове у него должна быть шапка (меховая или из плотного не продуваемого материала). Зимняя обувь должна быть свободная, верхняя одежда – соответствовать сезону и погоде. Перед выходом на улицу нанесите на щеки, нос и лоб питательный (но не увлажняющий!) крем. Для губ используйте гигиеническую помаду».

Челябинск, Виктор Елисеев

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