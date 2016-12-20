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Суд вынес приговор организаторам маршрутных войн в Челябинске: лидеру дали 10 лет «строгача»

Суд вынес приговор организаторам маршрутных войн в Челябинске: лидеру дали 10 лет «строгача»

Участники банды, вынуждавшие предпринимателя отказаться от работы на городских маршрутах, отправятся в колонию.

Как сообщили агентству в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, 19 декабря Тракторозаводский суд Челябинска четверых южноуральцев виновными в вымогательстве, совершенном организованной группой, группой лиц по предварительному сговору, под угрозой повреждения чужого имущества.

В суде установлено, что один из жителей города создал организованную преступную группу, которая в период с июня 2011 по октябрь 2014 года повредили 40 маршрутных такси крупного челябинского перевозчика, пытаясь заставить его прекратить деятельность по организации перевозок по внутримуниципальным маршрутам.

В итоге потерпевший отказался от перевозок по одному из маршрутов Челябинска в пользу индивидуального предпринимателя, являющегося родственником организатора банды.

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Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, приговорил главаря ОПГ к 10 годам лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев, со штрафом в размере 500 тысяч рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Его сообщники в зависимости от роли в банде получили 7, лет исправительной колонии строгого режима, 5 лет колонии особого режима и 2,5 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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