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Челябинск

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Публикации за 20.12.16

Южноуралец заплатит 110 тысяч рублей за выбитый зуб дочери

Южноуралец заплатит 110 тысяч рублей за выбитый зуб дочери

Суд взыскал с отца-дебошира моральную компенсацию за избиение ребенка.

Как сообщили агентству в пресс-службе областной прокуратуры, в апреле 2015 года пьяный мужчина набросился с кулаками на 17-летнюю дочь, в результате чего девушка получила сотрясение мозга и лишилась зуба. После случившегося подростку понадобилась помощь протезиста, а также врача-психиатра – пациентке прописали лекарственные препараты для стабилизации эмоционального фона. По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью в отношении главы семейства возбудили уголовное дело.

«Новый День – Челябинск» , и

Нязепетровский районный суд приговорил мужчину к 460 часов обязательных работ. Кроме того, в пользу пострадавшей суд взыскал с обвиняемого компенсацию морального вреда в размере 110 тысяч рублей и 6 тысяч материального ущерба.

Однако южноуралец обжаловал сумму ущерба, посчитав компенсацию избитой дочери слишком высокой. При повторном рассмотрении гражданского иска Челябинский областной суд оставил решение районного суда без изменения, жалобу заявителя без удовлетворения. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

Челябинск, Юлия Димова

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