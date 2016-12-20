Южноуралец заплатит 110 тысяч рублей за выбитый зуб дочери

Публикации за 20.12.16

Суд взыскал с отца-дебошира моральную компенсацию за избиение ребенка.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, в апреле 2015 года пьяный мужчина набросился с кулаками на 17-летнюю дочь, в результате чего девушка получила сотрясение мозга и лишилась зуба. После случившегося подростку понадобилась помощь протезиста, а также врача-психиатра – пациентке прописали лекарственные препараты для стабилизации эмоционального фона. По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью в отношении главы семейства возбудили уголовное дело.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Нязепетровский районный суд приговорил мужчину к 460 часов обязательных работ. Кроме того, в пользу пострадавшей суд взыскал с обвиняемого компенсацию морального вреда в размере 110 тысяч рублей и 6 тысяч материального ущерба.

Однако южноуралец обжаловал сумму ущерба, посчитав компенсацию избитой дочери слишком высокой. При повторном рассмотрении гражданского иска Челябинский областной суд оставил решение районного суда без изменения, жалобу заявителя без удовлетворения. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 20.12.16

Суд вынес приговор организаторам маршрутных войн в Челябинске: лидеру дали 10 лет «строгача». / Теракт в Берлине: 12 человек погибли. / В школах Челябинска отменены занятия. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»