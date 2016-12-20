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Публикации за 20.12.16

Челябинец на скутере врезался в такси в Таиланде: один погиб, двое ранены

Челябинец на скутере врезался в такси в Таиланде: один погиб, двое ранены

Двое российских туристов попали в смертельное ДТП на острове Пхукет.

Как передает корреспондент агентства , дорожная авария произошла накануне около 17 часов местного времени на Thepkrasattri Roud в тамбоне Ко-Кэу. По словам очевидцев, скутер, направлявшийся в сторону Пхукет-Тауна, из левого ряда резко перестроился в правый. Двигавшийся в попутном направлении водитель такси попытался уйти от столкновения, однако затормозить не успел.

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В результате аварии один из скутеристов, 25-летний Роман Мелехин из Пензы, от полученных травм головы и шеи скончался в больнице, сообщают «Новости Пхукета».

Вторым пострадавшим оказался 28-летний челябинец Максим Бурматов. Врачи диагностировали у него травму головы и перелом ноги. Отметим, прибывший наряд полиции мотоциклетных шлемов на месте ДТП не обнаружил.

Как отмечает издание, посольство России в Таиланде уже уведомлено о произошедшем. Водитель такси, получивший легкие травмы, доставлен в участок для дачи показаний.

Однако пока никаких обвинений не предъявлено. Полиция продолжает расследование, обстоятельства ДТП устанавливают по камерам видеонаблюдения.

Напомним, 16 ноября на острове Пхукет в ДТП погиб 32-летний житель Челябинска. Мужчина, управлявший мотоциклом столкнулся с другим мотолциклистом рядом с отелем «Phuket Palace». Вторым участник аварии – гражданин Франции – выжил.

Челябинск, Юлия Димова

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