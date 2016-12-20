Южноуральский зэк получил надбавку к сроку за виртуальные домогательства к школьнице

Публикации за 20.12.16

Жителю Озерска, осужденному за педофилию, надбавили срок за виртуальный рецидив.

Как сообщили агентству «Новый День» в Челябинском облсуде, 27-летний мужчина признан виновным в совершении иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния малолетней потерпевшей, совершенных лицом, имеющим судимость за аналогичное преступление (часть 5 статьи 132 УК РФ).

Суд установил, что в 2008 году Озерского городской суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Он отбывает наказание в ИК-6 Копейска.

В августе 2015 года зэк создал на интернет-сайте «Вконтакте» персональную страницу пользователя под псевдонимом «Димарик Большой» и стал переписываться с 10-летней девочкой из Омска. Во время переписки мужчина умышленно употреблял лексику, связанную со сферой интимных отношений, а также отправлял девочке непристойные фотографии. Затем, используя беспомощное состояние ребенка, южноуралец стал угрожать ребенку, обещая распространить в Интернете сведения из переписки, порочащие ее честь и достоинство, если она не направит ему свои фотографии в обнаженном виде. Девочка, опасаясь угроз, выполнила требования злоумышленника.

«Своими преступными действиями причинил потерпевшей моральные и нравственные страдания, а также способствовал формированию у нее стандартов непристойного поведения, что оказало негативное влияние на процесс формирования ее личности в сфере половых взаимоотношений», – сообщает пресс-служба суда.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Подсудимый вину отрицал полностью, объясняя, что не вел никакую переписку.

В результате по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний по настоящему и предыдущему приговорам, областной суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, сроком на 10 лет, с отбыванием наказания в колонии особого режима.

Кроме того наряду с основным наказанием суд назначил подсудимому принудительную меру медицинского характера в виде наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховный суд РФ.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 20.12.16

Морозы продержатся на Южном Урале до конца рабочей недели. / Пятеро челябинцев, подравшихся с участковыми, проведут в колонии от 7 до 4 лет. / Челябинец на скутере врезался в такси в Таиланде: один погиб, двое ранены. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»