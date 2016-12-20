Прокуратура не разрешила закрыть дело экс-начальника управления гражданской защиты Челябинска

Следователи проведут дополнительное расследование по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления гражданской защиты Челябинска Александра Попатенко.
Как уже сообщал «Новый День», в конце ноября стало известно, что следственный отдел Центрального района южноуральской столицы вынес решение о прекращении дела с формулировкой «в связи с отсутствием состава преступления».
Напомним, по версии следствия, Александр Попатенко подписал с представителями частного бизнеса договор о совместном содержании пляжей на берегах Шершневского водохранилища и озера Смолино. Однако в результате этой договоренности в бюджет не поступило ни копейки, зато на землях, принадлежащих городу, появились частные капитальные строения. По оценке следователей, муниципальная казна недополучила в результате вольности г-на Попатенко 614 тысяч рублей.
Но мэрия Челябинска отказалась признавать ущерб, нанесенный городскому бюджету, существенным. В результате уголовное дело было закрыто.
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Однако с этим не согласилась прокуратура региона. В пресс-службе ведомства подтвердили, что постановление о прекращении уголовного дела в отношении Попатенко отменено. Материалы возвращены в следственный отдел для проведения дополнительного расследования.
Челябинск, Юлия Малецкая
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