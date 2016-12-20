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Челябинск

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Публикации за 20.12.16

В Челябинске маршрутка с пассажирами вылетела на остановку

В Челябинске маршрутка с пассажирами вылетела на остановку

В Челябинске две маршрутки столкнулись на остановке.

Как передает корреспондент агентства , очередная дорожная авария с участием общественного транспорта произошла сегодня около 13 часов на улице Братьев Кашириных. По словам очевидцев, водитель микроавтобуса «Peugeot» (№52), подъезжая к остановке «улица Чайковского», не успел затормозить на обледенелой дороге и врезался в стоящий ПАЗ маршрута №17.

«Новый День – Челябинск» , и

Удар пришелся в левый бок микроавтобуса. В последний момент, пытаясь избежать столкновения, водитель 52-ого маршрута выкрутил руль вправо и вылетел на тротуар.

По предварительным данным, никто из пассажиров и пешеходов не пострадал.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства дорожного ЧП, по факту случившегося проводится расследование.

Челябинск, Юлия Димова

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