В Челябинске маршрутка с пассажирами вылетела на остановку

В Челябинске две маршрутки столкнулись на остановке.
Как передает корреспондент агентства «Новый День», очередная дорожная авария с участием общественного транспорта произошла сегодня около 13 часов на улице Братьев Кашириных. По словам очевидцев, водитель микроавтобуса «Peugeot» (№52), подъезжая к остановке «улица Чайковского», не успел затормозить на обледенелой дороге и врезался в стоящий ПАЗ маршрута №17.
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Удар пришелся в левый бок микроавтобуса. В последний момент, пытаясь избежать столкновения, водитель 52-ого маршрута выкрутил руль вправо и вылетел на тротуар.
По предварительным данным, никто из пассажиров и пешеходов не пострадал.
В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства дорожного ЧП, по факту случившегося проводится расследование.
Челябинск, Юлия Димова
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