В Челябинске объявлен карантин по бешенству

Публикации за 20.12.16

В Калининском районе Челябинска объявлен карантин по бешенству животных.

Как сообщили агентству «Новый День» в региональном управлении Роспотребнадзора, в южноуральской столице зарегистрирован случай заражения смертельным вирусом бездомной кошки. Больное животное подобрала на улице горожанка, занимающаяся спасением беспризорных зверей.

После смерти кошки ветеринары выяснили, что она страдала бешенством.

В связи с этим на территории Калининского района объявлен карантин и проводится комплекс противоэпизоотических и противоэпидемических мероприятий по стабилизации очага инфекции.

Напомним, бешенство – тяжелое, абсолютно смертельное вирусное инфекционное заболевание, поражающее центральную нервную систему. Заражение людей происходит от больных животных при укусах, царапинах, ослюнении, при уходе за больными животными, при снятии шкур с зараженных зверей и разделке туш. Человек, укушенный животным, может долго чувствовать себя в безопасности. Описаны случаи, когда от момента заражения до заболевания проходило около года, но чаще всего этот период составляет 1-3 месяца. Эпидемиологи напоминают, что бешенство не лечится. Только своевременное проведение полного курса лечебно-профилактической вакцинации и строгое выполнение рекомендаций врачей смогут предотвратить развитие заболевания.

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Отметим, по данным регионального управления Россельхознадзора в текущем году в Челябинской области зарегистрировано около 45 случаев бешенства животных.

Опасное заболевание выявлено в 33 населенных пунктах и 4 охотхозяйствах. Чаще всего бешенство обнаруживалось в Чебаркульском, Аргаяшском и Сосновском районах. Всего заболевание фиксировалось в 16 муниципалитетах Южного Урала.

Челябинск, Юлия Малецкая

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