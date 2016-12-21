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Челябинск

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Публикации за 21.12.16

Южноуральцу, два года насиловавшему школьницу, дали 16 лет «строгача»

Южноуральцу, два года насиловавшему школьницу, дали 16 лет «строгача»

В Челябинской области вынесли приговор очередному педофилу.

Как сообщили агентству в региональном управлении СК России, суд вынес приговор в отношении 46-летнего жителя Кунашакского района, признанного виновным в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка, не достигшего 14 лет, а также в применение насилия в отношении представителя власти.

Следствием и судом установлено, что в течение 2013-2015 годов мужчина в одном из населенных пунктов Кунашакского района неоднократно насиловал девочку 2003 года рождения.

При задержании в сентябре 2015 года педофил оказал сопротивление сотруднику полиции.

«Новый День – Челябинск» , и

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

В ходе расследования уголовного дела следователь внес начальнику отдела полиции Кунашакского района представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Челябинск, Юлия Малецкая

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