Не продержался и трех недель: главу Копейска отправили в отставку

Публикации за 21.12.16

Вновь избранный глава Копейска Валерий Устинов покидает пост.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», губернатор Челябинской области Борис Дубровский удовлетворил заявление об отставке копейского мэра. По некоторым данным, Валерий Устинов попросил освободить его от занимаемой должности, сославшись на проблемы со здоровьем. Исполнение обязанностей главы города он предложил возложить на своего заместителя Владимира Бисирова.

Таким образом Устинов руководил Копейском чуть больше двух недель.

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Напомним, 5 декабря конкурсная комиссия представила на выбор местных депутатов трех кандидатов кроме замначальника Уральского регионального центра МЧС по противопожарной службе Устинова, и.о главы города Владимира Бисирова, считавшегося креатурой губернатора, а также начальника управления по физкультуре, спорту и туризму администрации Копейска Кирилла Гарифуллина.

Челябинск, Юлия Малецкая

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