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Челябинск

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Публикации за 21.12.16

Экс-мэра Копейска отпустят из-под ареста на курорт

Экс-мэра Копейска отпустят из-под ареста на курорт

Бывшему главе Копейска Вячеславу Истомину разрешили встретить Новый год на курорте.

Как сообщили агентству в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска, 20 декабря было рассмотрено ходатайство следователя по особо важным делам СКР о продлении меры пресечения в отношении бывшего главы Копейска Вячеслава Истомина, обвиняемого в получении взяток.

Правоохранители просили продлить экс-чиновнику домашний арест на месяц – до 25 января будущего года. Суд в целом согласился с их просьбой, но сделал два существенных послабления.

Так, Вячеслав Истомин получил разрешение раз в неделю посещать свою мать, при этом встречи должны длиться не больше двух часов. Кроме того, экс-мэру-взяточнику разрешили разовый выезд с 30 декабря по 9 января в поселок Красный Камень, расположенный в курортной зоне – на берегу озера Увильды. Там бывший чиновник планирует отдохнуть со своим сыном.

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Напомним, Вячеслав Истомин был задержан 25 июля этого года после прошедших в мэрии обысков. Он обвиняется в получении двух взяток общей суммой более 2 миллионов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 21.12.16

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