Южноуралец с пятилетним сыном едва не замерзли на трассе М5

Публикации за 21.12.16

Мужчина и его 5-летний сын едва не замерзли в сломавшейся на федеральной трассе М5 машине.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», инцидент произошел сегодня ночью на 1 тысяча 583-м километре трассы Челябинск – Москва под Симом.

Ехавшая посреди ночи «Газель» сломалась, и водитель вынужден был просить помощи у спасателей. Сигнал на пульт пожарно-спасательной части поступил в 23:10 по местному времени. Когда бойцы отряда обнаружили на дороге одиноко стоявший автомобиль, салон «Газели» успел изрядно промерзнуть, сообщает «Стальная искра».

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Мужчину и его пятилетнего ребенка отпоили горячим чаем, а сломанную машину отбуксировали к ближайшей станции техобслуживания.

Отметим, что ночь с 20 на 21 декабря стала самой холодной в этом месяце. По данным Челябинского ЦГМС, температура опускалась до 41 градуса мороза.

Челябинск, Виктор Елисеев

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