В больнице Магнитогорска второй год живет неизвестная пациентка, потерявшая память

Публикации за 21.12.16

Сотрудники магнитогорской больницы ищут родственников пенсионерки, поселившейся в медучреждении.

Как сообщили агентству «Новый День» в поисково-спасательном отряде «Легион-СПАС», в октябре 2015 года у 56-летней женщин прямо на улице случился инсульт. Прохожие вызвали медиков. Прибывшая на место бригада скорой помощи доставила пострадавшую в больницу, где она находится по сей день.

После инсульта у пенсионерки парализовало левую часть тела, кроме того, женщина частично потеряла память. Спустя несколько месяцев лечения пациентку собирались выписать, однако ни домашнего адреса, ни телефонов родных женщина назвать не смогла. Врачам она лишь сообщила, что зовут ее Татьяна Владимировна Неведрова, девичья фамилия – Крысина и у нее есть сын Сергей.

По словам медперсонала, в первые дни пребывания в больнице пенсионерку, действительно, навещал молодой мужчина и даже обещал вскоре забрать ее, но так за ней и не приехал.

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В настоящий момент к поискам родственников неизвестной пациентки подключились волонтеры. По данным координатора магнитогорского отряда Марии Скобкиной, в первую очередь, женщине необходимо получить паспорт, чтобы переселить ее в дом престарелых, оформить пенсию и другие пособия. Несмотря на то, что женщина называет свое имя и фамилию, дату рождения, а также вспоминает другие факты из своей жизни, официально ее личность не установлена.

Всем, кто располагает информацией о потерявшей память женщине либо ее родственниках, просят сообщать в ПСО «Легион-СПАС» по телефону 8-908-576-47-33.

Челябинск, Юлия Димова

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