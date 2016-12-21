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Челябинск

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Публикации за 21.12.16

Челябинцы, пытавшиеся взломать квартиру соседей арматурой, напали на полицейских

Челябинцы, пытавшиеся взломать квартиру соседей арматурой, напали на полицейских

В Челябинске задержали двух парней и девушку, пытавшихся ограбить соседей посреди ночи.

Как сообщили агентству в пресс-служба Росгвардии по Челябинской области, инцидент произошел 20 декабря.

В 4 часа 20 минут утра поступила информация о том, что в подъезде одного из домов по улице Набережной двое неизвестных, пытаются железной арматурой взломать дверь квартиры, в которой живет молодая семья с ребёнком. Перед этим разбойники проникли в «карман».

Глава семьи через дверь попытался прогнать злоумышленников, однако увещевания их не остановили. Только после угроз вызвать полицию молодые люди ретировались, прихватив детский велосипед, стоявший в «кармане».

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Прибывшим на место происшествия сотрудникам группы задержания вневедомственной охраны соседка потерпевших сообщила, что молодчики скрылись в одной из квартир этого же подъезда. На звонок правоохранителей дверь открыла девушка, сразу же набросившаяся на стражей порядка. Оказать сопротивление попытались и находившиеся в квартире два молодых человека.

Всех троих задержали и доставили в отдел полиции. Велосипед вернули владельцам.

В отношении мужчин 26 и 24 лет возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 «Разбой с незаконным проникновением в жилище». Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания.

Челябинск, Юлия Малецкая

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