В Челябинске стартовали тренировки чемпионата России по фигурному катанию

Публикации за 21.12.16

В Челябинске начались тренировки участников всероссийского первенства по фигурному катанию. Уровень организации чемпионата уже высоко оценили.

Как сообщили агентству «Новый День» в правительстве области, большинство спортсменов и тренеров уже приехали в столицу Южного Урала. 20-21 декабря фигуристы проводят тренировки перед стартом соревнований.

Кроме фигуристов в Челябинск приехали судьи, представители Всероссийской Федерации фигурного катания на коньках и болельщики.

Спортсмены, тренеры и представители всероссийской федерации оценили высокий уровень организации чемпионата в Челябинске.

«Челябинская область имеет богатые традиции в фигурном катании. Здесь работают и продолжают работать талантливые и очень профессиональные тренеры, – подчеркнул президент федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков. – В январе в Челябинске прошло юниорское первенство, и мы были приятно удивлены уровнем организации проведения соревнований».

Выступления спортсменов будут проходить на ледовой арене «Трактор», а дворец спорта «Юность» стал тренировочной базой.

«Уровень организации чемпионата в Челябинске: то, как встречали спортсменов, как их разместили, питание, с какой точностью ходит транспорт, все места и все сервисы, которые необходимы – по самым высоким требованиям», – отметил генеральный директор федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

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Состязательную часть чемпионата завтра откроют мужчины и спортивные пары короткими программами.

В 19 часов в ледовой арене «Трактор» откроется фотовыставка, посвященная чемпионату СССР по фигурному катанию, который проходил в Челябинске в 1983 году. В 19:30 состоится торжественное открытие чемпионата, после которого южноуральцы и гости региона увидят короткий танец в исполнении танцевальных пар.

Напомним, всего в столицу Южного Урала приедут 90 лучших фигуристов России, а также 140 тренеров и специалистов. Обслуживать турнир будут 45 судей и 120 волонтёров.

Чемпионат России по фигурному катанию на коньках продлится в Челябинске до 25 декабря.

Челябинск, Юлия Малецкая

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