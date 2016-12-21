«Познание Вселеной» vs РПЦ: студенты предложили поставить рядом с ЮУрГУ памятник науке

Публикации за 21.12.16

Студенты Южно-Уральского госуниверситета предложили поставить рядом с вузом памятник науке вместо часовни.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», студентка архитектурно-строительного института ЮУрГУ Анна Чистякова даже разработала проект монумента под названием «Познание Вселенной».

По мнению девушки, памятник должен объединять людей разных народов и культур «с целью развития научного прогресса и стремления к созидательной деятельности».

«Скульптура имеет близкий университету смысл: книги, стоящие на граните науки, содержат в себе мысли обо всей Вселенной. Возле многих вузов России и мира располагаются небольшие памятники, символизирующие науку, какое-либо открытие или студенчество. В отличие от культового сооружения, которое направлено лишь на одну группу общества, и вокруг которого идёт много споров, такая скульптура может, наоборот, сделать горожан более сплочёнными», – подчеркивают участники инициативной группы «Нет – часовне у ЮУрГУ».

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Напомним, скандал по поводу готовящегося строительства православной часовни разгорелся в Челябинске в конце августа. На публичных слушаниях по внесению изменений в правила землепользования и застройки, был одобрен проект культового сооружения. Многие челябинцы выступили против, потребовав проведения повторных слушаний, о которых заранее проинформируют всех заинтересованных граждан – студентов и местных жителей.

В начале сентября одна из студенток вуза создала на сайте «Change.org» соответствующую петицию против строительства часовни. На сегодняшний день ее подписали более 4 тысячи.

А на прошлой неделе автору петиции Екатерине Омельченко прокуратура вынесла предостережение о недопустимости нарушения закона, в частности статьи 148 Уголовного кодекса РФ «Оскорбление чувств верующих».

Челябинск, Юлия Малецкая

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