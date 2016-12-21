NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 21.12.16

«Познание Вселеной» vs РПЦ: студенты предложили поставить рядом с ЮУрГУ памятник науке
Фотография сообщества «Нет – часовне у ЮУрГУ»

«Познание Вселеной» vs РПЦ: студенты предложили поставить рядом с ЮУрГУ памятник науке

Студенты Южно-Уральского госуниверситета предложили поставить рядом с вузом памятник науке вместо часовни.

Как передает корреспондент агентства , студентка архитектурно-строительного института ЮУрГУ Анна Чистякова даже разработала проект монумента под названием «Познание Вселенной».

По мнению девушки, памятник должен объединять людей разных народов и культур «с целью развития научного прогресса и стремления к созидательной деятельности».

«Скульптура имеет близкий университету смысл: книги, стоящие на граните науки, содержат в себе мысли обо всей Вселенной. Возле многих вузов России и мира располагаются небольшие памятники, символизирующие науку, какое-либо открытие или студенчество. В отличие от культового сооружения, которое направлено лишь на одну группу общества, и вокруг которого идёт много споров, такая скульптура может, наоборот, сделать горожан более сплочёнными», – подчеркивают участники инициативной группы «Нет – часовне у ЮУрГУ».

«Новый День – Челябинск» , и

Напомним, скандал по поводу готовящегося строительства православной часовни разгорелся в Челябинске в конце августа. На публичных слушаниях по внесению изменений в правила землепользования и застройки, был одобрен проект культового сооружения. Многие челябинцы выступили против, потребовав проведения повторных слушаний, о которых заранее проинформируют всех заинтересованных граждан – студентов и местных жителей.

В начале сентября одна из студенток вуза создала на сайте «Change.org» соответствующую петицию против строительства часовни. На сегодняшний день ее подписали более 4 тысячи.

А на прошлой неделе автору петиции Екатерине Омельченко прокуратура вынесла предостережение о недопустимости нарушения закона, в частности статьи 148 Уголовного кодекса РФ «Оскорбление чувств верующих».

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 21.12.16

Глобальное потепление: на Южном Урале за 100 лет температура воздуха повысилась почти на 2°C. / «Апатия и пессимизм»: меньше 10 процентов южноуральцев верят в возможность влиять на происходящее в стране. / В Челябинске стартовали тренировки чемпионата России по фигурному катанию.

Ссылки по теме

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый Регион». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый Регион», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый Регион» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый Регион обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter