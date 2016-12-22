Челябинцам, учащимся во вторую смену, придется идти в школу

Публикации за 22.12.16

В Челябинске решили не отменять занятия второй смены.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня, в связи с низкой температурой воздуха, отменили занятия для 1- 4 классов первой смены общеобразовательных школ. Учитывая, что к вечеру ожидается усиление мороза до минус 28 градусов, информацию о второй смене обещали предоставить к 10 часам. К 10:30 стало известно, что занятия второй смены проводятся в обычном режиме.

Челябинск, Светлана Намская

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