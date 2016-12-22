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Публикации за 22.12.16

Прокуратура: В отравлении подопечных дома престарелых в Озерске виноваты сотрудники и чиновники минсоцотношений

Прокуратура: В отравлении подопечных дома престарелых в Озерске виноваты сотрудники и чиновники минсоцотношений

После отравления семи стариков в доме престарелых Озерска обнаружены грубые нарушения санитарных норм.

Напомним, массовое отравление в доме-интернате для престарелых и инвалидов Озерска произошло в ноябре этого года. Семеро подопечных учреждения в возрасте от 64 до 91 года оказались в инфекционном отделении городской больницы с диагнозом «острый гастроэнтерит».

Как сообщили агентству в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, проверка по данному факту выявила грубые нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Так, по данным надзорного ведомства, в учреждении не соблюдалась технология приготовления пищи, стариков кормили просроченными продуктами. Также нарушались температурный режим хранения еды, правила приготовления и использования дезинфицирующих средств и прочее.

Кроме того, работавшие в доме престарелых медицинские сестры не имели соответствующей профессиональной подготовки, не проходили аттестацию, а ежедневные медосмотры работников пищеблока с целью выявления у них заболеваний, несовместимых с исполнением трудовых обязанностей, осуществлялись формально.

В этой связи прокурор внес главе администрации Озерска, а также директору учреждения представления об устранении нарушений. Четыре должностных лица дома-интерната привлечены к дисциплинарной ответственности. Само муниципальное учреждение оштрафовано за нарушение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

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Также установлено, что министерство социальных отношений области ненадлежащим образом исполняло возложенные на него полномочия по контролю в сфере социального обслуживания. По мнению прокуратуры, министерство формально проводило проверки дома престарелых в 2015-2016 годах, без привлечения соответствующих специалистов, «что не способствовало пресечению возникновению групповой заболеваемости среди лиц, проживающих в интернате», констатировали в прокуратуре.

По итогам проверки министру социальных отношений области внесено представление об устранении нарушений, рассмотрение которого поставлено прокуратурой области на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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