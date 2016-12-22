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Публикации за 22.12.16

Главу Контрольно-счетной палаты Челябинской области отправили в отставку / Место понадобилось для другого?

Главу Контрольно-счетной палаты Челябинской области отправили в отставку Место понадобилось для другого?

Законодательное собрание Челябинской области утвердило отставку председателя Контрольно-счетной палаты региона Сергея Комякова.

Как передает корреспондент агентства , нынешней осенью заксобрание приняло закон, устанавливающий предельный возраст для госслужащих – 65 лет. Именно столько исполнится Сергею Комякову в январе наступающего года, а посему он решил уйти в отставку по собственному желанию.

Некоторые эксперты полагали, что Комяковым пожертвовали, дабы разрешить кадровую коллизию, образовавшуюся после не слишком изящной попытки правительства области провести рокировку на сегодня уже бывших председателя избирательной комиссии региона Алексея Фартыгина и руководителя областного исполкома «Единой России» Алексея Лошкина.

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В итоге г-н Фартыгин, коему был обещан пост главы исполкома ЕР, покинул пост «главного по выборам». А вот против кандидатуры Алексея Лошкина в качестве председателя избиркома резко выступила глава ЦИК Элла Панфилова. Пришлось в экстренном порядке искать для него новую должность.

Тогда-то в администрации губернатора и вспомнили, что в региональный исполком г-н Лошкин десантировался прямиком из кресла начальника главного контрольного управления Челябинской области. И решили вернуть его на прежнее место.

Сегодня, помимо отставки Сергея Комякова, депутаты утвердили кандидатуру нового руководителя Контрольно-счетной палаты региона. Это кресло занял Алексей Лошкин.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.12.16

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