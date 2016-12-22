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Публикации за 22.12.16

Южноуральца наказали за поруганную честь главы Уйского района

Южноуральца наказали за поруганную честь главы Уйского района

В Челябинской области привлекли к ответственности селянина, обругавшего главу Уйского района.

Как сообщили агентству в прокуратуре региона, в надзорное ведомство обратился сам руководитель муниципалитета Вениамин Владельщиков. Чиновник рассказал, что 15 ноября к нему на личный прием явился житель села Уйское, известный многочисленными жалобами в орган местного самоуправления. По словам главы, посетитель вел себя фамильярно и неуважительно, а затем и вовсе стал оскорблять чиновника, тем самым дискредитируя и подрывая его авторитет в глазах окружающих.

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По результатам проверки прокурор Уйского района возбудил в отношении хама административное дело по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме).

Мировой судья, рассмотрев дело, оштрафовал селянина на 1,5 тысячи рублей.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 22.12.16

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