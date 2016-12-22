В 2016 году на Южном Урале смертность опередила рождаемость

Публикации за 22.12.16

В 2016 году на смену естественному приросту населения Челябинской области придет естественная убыль.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», по данным Росстата за 10 месяцев текущего года на Южном Урале родилось 39 тысяч 192 ребенка, что на 3,6% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Коэффициент рождаемости составил 13 на 1 тысячу человек, год назад было 14.

За те же 10 месяцев умерло 39 тысяч 639 южноуральцев. И хотя по сравнению с тем же периодом 2015 года по этому показателю также наблюдается сокращение (на 3,1%), в абсолютных показателях наблюдается естественная убыль населения – на 447 человек.

Отметим, что о переломе тенденции преобладания рождаемости над смертностью в Челябинской области говорили еще в 2015 году. Однако по итогам 12 месяцев был зафиксирован хоть незначительный (всего на 76 человек), но прирост населения. В 2016 году подобного ожидать не стоит. «За оставшиеся 2 месяца показатель смертности перекрыть вряд ли удастся», – признал министр здравоохранения области Сергей Кремлев.

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Причина падения рождаемости в том, что в возраст активного воспроизводства вступает малочисленное поколение, рожденное в 1990-х годах.

«Можете сравнить: с 56 тысяч в год в 1950-е годы, в 1990-е она снизилась до 32 тысяч человек», – отмечает министр. К тому же «рожденные в 90-х» не торопятся обзаводиться потомством. По словам Сергея Кремлева, в настоящее время больше всех рожают те жительницы Южного Урала, у которых уже есть один ребенок (44%). И только на втором месте находятся женщины, родившие впервые.

Челябинск, Виктор Елисеев

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