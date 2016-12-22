NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 22.12.16

В 2016 году на Южном Урале смертность опередила рождаемость

В 2016 году на Южном Урале смертность опередила рождаемость

В 2016 году на смену естественному приросту населения Челябинской области придет естественная убыль.

Как передает корреспондент агентства , по данным Росстата за 10 месяцев текущего года на Южном Урале родилось 39 тысяч 192 ребенка, что на 3,6% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Коэффициент рождаемости составил 13 на 1 тысячу человек, год назад было 14.

За те же 10 месяцев умерло 39 тысяч 639 южноуральцев. И хотя по сравнению с тем же периодом 2015 года по этому показателю также наблюдается сокращение (на 3,1%), в абсолютных показателях наблюдается естественная убыль населения – на 447 человек.

Отметим, что о переломе тенденции преобладания рождаемости над смертностью в Челябинской области говорили еще в 2015 году. Однако по итогам 12 месяцев был зафиксирован хоть незначительный (всего на 76 человек), но прирост населения. В 2016 году подобного ожидать не стоит. «За оставшиеся 2 месяца показатель смертности перекрыть вряд ли удастся», – признал министр здравоохранения области Сергей Кремлев.

«Новый День – Челябинск» , и

Причина падения рождаемости в том, что в возраст активного воспроизводства вступает малочисленное поколение, рожденное в 1990-х годах.

«Можете сравнить: с 56 тысяч в год в 1950-е годы, в 1990-е она снизилась до 32 тысяч человек», – отмечает министр. К тому же «рожденные в 90-х» не торопятся обзаводиться потомством. По словам Сергея Кремлева, в настоящее время больше всех рожают те жительницы Южного Урала, у которых уже есть один ребенок (44%). И только на втором месте находятся женщины, родившие впервые.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.12.16

Южноуральца наказали за поруганную честь главы Уйского района. / Директора чебаркульского МУПа подозревают в получении взяток от угольной компании. / Пожилой южноуралец замерз насмерть, гуляя без одежды.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый Регион». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый Регион», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый Регион» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый Регион обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter