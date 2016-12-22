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Публикации за 22.12.16

ММК и Eurasian Resources Group заключили стратегический контракт на поставку железорудного сырья

ММК и Eurasian Resources Group заключили стратегический контракт на поставку железорудного сырья

Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) и Eurasian Resources Group (ERG), ведущая диверсифицированная компания в сфере добычи и переработки природных ресурсов, заключили стратегически важную сделку по поставкам железорудного сырья (ЖРС).

Как сообщили агентству в пресс-службе ОАО «ММК», стороны договорились о поставках более 30 миллионов тонн ЖРС, включая окатыши и концентрат производства Соколовско-Сарбайского горно-производственного объединения (АО «ССГПО», входит в ERG), в адрес ММК» до конца 2020 года. Данное соглашение является крупнейшим за последнее время в металлургической отрасли.

Контракт позволит обеспечить потребности магнитогорского меткомбината в железорудном сырье в течение ближайших 4 лет, а для АО «ССГПО», одного из ведущих производителей и экспортеров железорудной продукции на территории Евразийского региона, обеспечит гарантированный сбыт продукции.

Новое соглашение, продолжающее многолетнее партнерство двух компаний, подписали генеральный директор ОАО «ММК» Павел Шиляев и директор по продажам и главный исполнительный директор ERG Sales Юрий Сенцов в присутствии председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова и председателя совета директоров ERG Александра Машкевича.

Виктор Рашников подчеркнул: «ММК продолжает развивать сотрудничество с ERG – одним из крупнейших поставщиков высококачественного железорудного сырья. Наши партнерские отношения носят взаимовыгодный, долгосрочный характер. Заключение долгосрочного договора с ERG полностью соответствует корпоративной политике ММК, нацеленной на обеспечение гарантированной сырьевой безопасности Магнитогорского металлургического комбината».

Александр Машкевич отметил: «Наша компания в очередной раз подтвердила статус надежного поставщика высококачественного сырья для металлургической отрасли и свою клиентоориентированность. Подписанное соглашение создает прочную основу для долгосрочного устойчивого роста АО «ССГПО». В Казахстане предприятие является системообразующим не только для Костанайской области, но и для всей страны. При этом мы рассчитываем на дальнейшее развитие долгосрочного и плодотворного сотрудничества с ММК».

Челябинск, Юлия Малецкая

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