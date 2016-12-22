Челябинец захватил в заложники бригаду скорой помощи

Публикации за 22.12.16

В Челябинске мужчина с битой пленил бригаду скорой помощи, отказавшуюся вести ребенка в больницу.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», инцидент произошел в ночь с 19 на 20 декабря.

В службу скорой помощи поступил вызов к ребенку с температурой. Медики прибыли на место, где их встретил пьяный отец семейства. Обследовав заболевшего, врачи пришли к выводу, что у него ОРВИ. Выдав рекомендации, медики собирались покинуть квартиру, но им помешал хозяин жилища. Мужчина оказался недоволен качеством медицинской помощи и потребовал отвезти ребенка в больницу, заявляя, что через два часа он умрет.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Все доводы о том, что заболевший в госпитализации не нуждаются, на отца не действовали. Он вооружился битой и не выпускал врачей из квартиры, угрожающе стучал по стенам и осыпал медиков нецензурной бранью.

В заложниках бригада провела около трех часов.

В пресс-службе городского управления МВД потдвердили факт инцидента. Плененные медики позвонили в полицию и рассказали о случившемся. Прибывшие стражи порядка освободили врачей.

В настоящее время отдел полиции Ленинского района проводит проверку по данному факту.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 22.12.16

Голодающие жители общежитий Челябинска начали терять сознание. / Задержан челябинец, два года совращавший школьницу в Интернете. / Первая жертва гриппа? В Миассе скончалась женщина, госпитализированная с ОРВИ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»