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Челябинск

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Публикации за 22.12.16

Челябинец захватил в заложники бригаду скорой помощи

Челябинец захватил в заложники бригаду скорой помощи

В Челябинске мужчина с битой пленил бригаду скорой помощи, отказавшуюся вести ребенка в больницу.

Как передает корреспондент агентства , инцидент произошел в ночь с 19 на 20 декабря.

В службу скорой помощи поступил вызов к ребенку с температурой. Медики прибыли на место, где их встретил пьяный отец семейства. Обследовав заболевшего, врачи пришли к выводу, что у него ОРВИ. Выдав рекомендации, медики собирались покинуть квартиру, но им помешал хозяин жилища. Мужчина оказался недоволен качеством медицинской помощи и потребовал отвезти ребенка в больницу, заявляя, что через два часа он умрет.

«Новый День – Челябинск» , и

Все доводы о том, что заболевший в госпитализации не нуждаются, на отца не действовали. Он вооружился битой и не выпускал врачей из квартиры, угрожающе стучал по стенам и осыпал медиков нецензурной бранью.

В заложниках бригада провела около трех часов.

В пресс-службе городского управления МВД потдвердили факт инцидента. Плененные медики позвонили в полицию и рассказали о случившемся. Прибывшие стражи порядка освободили врачей.

В настоящее время отдел полиции Ленинского района проводит проверку по данному факту.

Челябинск, Юлия Малецкая

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