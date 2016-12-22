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Челябинск

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Публикации за 22.12.16

В Челябинской области начнут штрафовать за мусор на улицах и машины на газонах

В Челябинской области начнут штрафовать за мусор на улицах и машины на газонах

В Челябинской области утвердили размеры штрафов за нарушение правил благоустройства.

Как сообщили агентству в пресс-службе Законодательного собрания региона, внесены поправки в статью 3 закона «Об административных правонарушениях в Челябинской области», расширяющие перечень административных правонарушений и устанавливающие за них ответственность.

Теперь южноуральцам придется платить за нарушение правил благоустройства. Так, за оставленный без цели выполнения аварийных или ремонтных работ транспорт на газонах, тротуарах, детских и спортивных площадках, а также вблизи контейнерных площадок (мешая вывозу коммунальных отходов) предусмотрен штраф – от 1 тысячи до 3 тысяч рублей для физических лиц. Должностным лицам за то же правонарушение придется заплатить от 3 тысяч до 6 тысяч рублей, организациям – от 10 тысяч до 30 тысяч рублей.

Отказ от проведения работ по содержанию и уборке территорий и объектов благоустройства, повлекший их загрязнение или засорение, либо нарушение установленных сроков и порядка проведения таких работ, будет наказываться административным штрафом от 2,5 тысяч до 5 тысяч рублей для граждан, от 10 тысяч до 20 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 тысяч до 300 тысяч рублей – для юридических.

Ненадлежащее содержание мест или сооружений для сбора, временного хранения и переработки мусора «оценили» в 2,5 тысячи -5 тысяч рублей для физлиц, в 10 тысяч -20 тысяч рублей для должностных лиц и в 100 тысяч-300 тысяч рублей для организаций.

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Уклонение или несвоевременное исполнение законных предписаний муниципальных чиновников, следящих за благоустройством, предусматривает штраф для граждан от 500 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – от 2 тысяч до 6 тысяч рублей, для юрлиц – от 5 тысяч до 30 тысяч рублей.

Наконец самовольная установка временных объектов, за исключением случаев, когда ответственность за это уже предусмотрена федеральным законодательством, обойдется нарушителям в 3-5 тысяч рублей для физических лиц, от 30 тысяч до 50 тысяч рублей для должностных лиц и 50 тысяч до 100 тысяч рублей для организации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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