Рынок труда-2017: бухгалтеры и квалифицированные рабочие больше не нужны

Публикации за 22.12.16

Эксперты спрогнозировали развитие российского рынка труда в 2017 году: грядущий год станет последним, когда можно будет констатировать общий рост количества реальных рабочих мест. К такому выводу пришли аналитики портала Superjob.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», в 2017 году активность работодателей в конкурентных отраслях будет увеличиваться, прогнозируют специалисты, темпы роста числа вакансий составят в среднем +5% в месяц.

С 2018 года начнется сокращение предложений для сотрудников низкой квалификации на 5% каждый год. Реальная безработица будет расти на эту же цифру, прогнозируют в Superjob. Таким образом, при существующих тенденциях общий уровень реальной безработицы в России к 2022 году может вырасти в несколько раз – до 20% – 25%, отмечают авторы исследования.

При этом спрос на специалистов высокой квалификации будет только расти. Сохранить занятость населения существующими методами государственной поддержки не получится, – предупреждают эксперты.

Что касается ближайших перспектив, то в 2017 году в IT-сфере будут востребованы мобильные разработчики, веб-разработчики, специалисты по информационной защите, кибербезопасности, аналитики Big Data со знаниями в других предметных областях. С другой стороны, в разы сократится объем предложений работодателей для специалистов по обработке информации (операторы ввода данных, модераторы и так далее). Сокращение спроса на таких специалистов может достигать 70%.

В добывающих отраслях повысится спрос на специалистов по разведке и разработке месторождений, совершенствованию технологий. Так же исследователи отмечают рост заинтересованности работодателей в инженерных кадрах в машиностроении, в том числе нефтегазовом, специалистах в лесной промышленности, инженерах в авиационной и пищевой промышленности.

В сфере продаж прогнозируется рост спроса на менеджеров по продвижению услуг и высокотехнологичных продуктов. А банковской сфере особенно понадобятся управленцы, в том числе антикризисные, специалисты по работе с залогами и проблемной задолженностью.

Среди юристов в 2017 году будут востребованы, прежде всего, специалисты в области международного и налогового права. Что касается кадровой службы, то здесь будут особенно рьяно искать директоров по персоналу, аналитиков с техническим бэкграундом и специалистов по внутреннему обучению.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

А вот спрос на бухгалтеров начального уровня по-прежнему будет снижаться, что отразится в снижении предложений по заработной плате. Продолжатся сокращения численности бухгалтерских подразделений на средних и крупных предприятиях, в том числе государственных. К 2020 году рынок труда для бухгалтеров начального уровня и делопроизводителей может сократиться в 3 раза, отмечают в Superjob.

Банки перестанут размещать новые вакансии и начнут сокращение специалистов, задействованных в бумажном документообороте. Будет снижаться спрос на сотрудников контакт- и колл-центров в связи с расширением автоматизации подобных видов деятельности.

Начнет снижаться спрос на рабочих горнодобывающей отрасли. И, наверное, едва ли не самый обидный прогноз для организаторов и поклонников конкурсов рабочих профессий (предпочитающих, правда, при всем декларируемом пиетете перед «человеком труда» стыдливо прятаться за англоязычным наименованием WorldSkills): с 2017 года перестанет расти, а с 2018 года начнет снижаться спрос на квалифицированных рабочих на промышленных предприятиях. А в России только-только начали привыкать к уверениям чиновников, что «высшее образование молодым людям вовсе не нужно, у нас на заводах работать некому». И даже начали систему образования под это в очередной раз перестраивать…

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.12.16

В Челябинской области начнут штрафовать за мусор на улицах и машины на газонах. / Челябинец захватил в заложники бригаду скорой помощи. / Голодающие жители общежитий Челябинска начали терять сознание. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»