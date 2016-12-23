Каникулы» продолжаются: в школах Челябинска снова отменены занятия

Публикации за 23.12.16

Большинство учеников челябинских школ могут оставаться дома.

Как сообщили агентству «Новый День» в Челябинской городской службе спасения, сегодня, 23 декабря, в связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия в школах города с 1 по 11 класс первой смены, а также с 1 по 4 класс второй смены. Температура воздуха в областном на 6:00 составляла 30 градусов Цельсия ниже нуля. Днем ожидается -21 градусов. Вечером -17.

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«Уважаемые родители! – обращаются к южноуральцам городские спасатели. – В холодную, морозную погоду одевайтесь сами и одевайте своих детей тепло! Проследите, чтобы ваш ребенок был одет в соответствии с прогнозом погоды. Старайтесь носить зимой шерстяные (пуховые) вещи. Собирая ребенка в школу, проследите, чтобы он взял с собой шерстяные или пуховые варежки (перчатки), на голове у него должна быть шапка (меховая или из плотного не продуваемого материала). Зимняя обувь должна быть свободная, верхняя одежда – соответствовать сезону и погоде. Перед выходом на улицу нанесите на щеки, нос и лоб питательный (но не увлажняющий!) крем. Для губ используйте гигиеническую помаду».

Челябинск, Виктор Елисеев

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