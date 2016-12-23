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Челябинск

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Публикации за 23.12.16

Челябинск лишили права проводить этап Кубка мира по конькобежному спорту

Челябинск лишили права проводить этап Кубка мира по конькобежному спорту

Международный союз конькобежцев (ISU) перенес заключительный этап Кубка мира по конькобежному спорту из Челябинска. Куда – пока неизвестно.

Как передает корреспондент агентства , Международный олимпийский комитет (МОК) в начале декабря продлил санкции в отношении России по поводу проведения в стране международных спортивных соревнований. Несмотря на это, президент ISU Ян Дайкема еще на прошлой неделе заявлял о том, что организация не намерена отменять уже назначенные международные соревнования. Однако 22 декабря было принято решение последовать рекомендациям МОК.

Отмену соревнований в Челябинске подтвердил президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов. «Для нас это очень большое разочарование. И для тысяч челябинских болельщиков, которые всегда с большим интересом и большой любовью относятся к этому виду спорта», – цитирует Кравцова «Р-Спорт».

Напомним, заключительный этап Кубка мира должен был пройти в Челябинске 10 – 12 марта.

Челябинск, Светлана Намская

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