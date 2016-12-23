Челябинск лишили права проводить этап Кубка мира по конькобежному спорту

Публикации за 23.12.16

Международный союз конькобежцев (ISU) перенес заключительный этап Кубка мира по конькобежному спорту из Челябинска. Куда – пока неизвестно.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», Международный олимпийский комитет (МОК) в начале декабря продлил санкции в отношении России по поводу проведения в стране международных спортивных соревнований. Несмотря на это, президент ISU Ян Дайкема еще на прошлой неделе заявлял о том, что организация не намерена отменять уже назначенные международные соревнования. Однако 22 декабря было принято решение последовать рекомендациям МОК.

Отмену соревнований в Челябинске подтвердил президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов. «Для нас это очень большое разочарование. И для тысяч челябинских болельщиков, которые всегда с большим интересом и большой любовью относятся к этому виду спорта», – цитирует Кравцова «Р-Спорт».

Напомним, заключительный этап Кубка мира должен был пройти в Челябинске 10 – 12 марта.

Челябинск, Светлана Намская

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