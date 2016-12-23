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Челябинск

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Публикации за 23.12.16

Бывшему замглавы администрации Челябинска предъявили обвинение по делу о краже средств дольщиков

Бывшему замглавы администрации Челябинска предъявили обвинение по делу о краже средств дольщиков

Бывшему гендиректору челябинской компании «Гринфлайт» Сергею Мануйлову предъявлено обвинение.

Как передает корреспондент агентства , в рамках расследования уголовного дела по факту хищения средств дольщиков микрорайона «Академ Риверсайд» экс-руководителю строительной компании предъявлено обвинение по части 2 статьи 201 Уголовного кодекса РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

С топ-менеджера застройщика взята подписка о невыезде. Об этом представители главного следственного управления ГУ МВД по Челябинской области известили одну из дольщиц в ответе на ее официальный запрос, сообщает «Коммерсант Южный Урал».

Следователи информируют, что обстоятельства банкротства компании «Гринфлайт» в настоящее время изучаются управлением экономической безопасности и противодействия коррупции полицейского ведомства.

«Новый День – Челябинск» , и

Как уже сообщал , уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») по факту нарушений прав дольщиков «Гринфлайта» было возбуждено в июле нынешнего года по материалам прокурорской проверки.

Сергей Мануйлов в 2010-2013 годах занимал должность заместителя главы администрации Челябинска, председателя комитета по управлению имуществом и земельным отношениям. В августе 2013 года он стал генеральным директором компании «Гринфлайт». Именно в период его руководства компания полностью приостановила возведение 27 многоэтажных жилых домов, более 4 тысяч дольщиков оказались под угрозой потерять вложенные средства и остаться без обещанных квартир. В июне гендиректором ООО «Гринфлайт» был назначен собственник треста «Магнитострой» Олег Лакницкий. Сергей Мануйлов стал его замом. Г-н Лакницкий не раз заявлял, что Мануйлов активно помогает в расследовании уголовного дела.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.12.16

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