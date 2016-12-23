Южноуралец, задавивший насмерть подростка и его друга, получил почти 6 лет колонии

Публикации за 23.12.16

В Челябинской области вынесли приговор бесправнику, задавившему двух пешеходов.

Как уже сообщал «Новый День», дорожная авария произошла в июле текущего года в поселке Бреды.

Ранним утром пьяный 23-летний мужчина за рулем ВАЗ-2110, выехал на обочину встречной полосы и совершил наезд на двух молодых людей.

В результате пешеходы – парни 17 и 19 лет – скончались на месте.

В момент ДТП скорость автомобиля составила около 100 километров в час.

Виновник аварии был лишен водительских прав. В отношении него возбудили уголовное дело.

Пресс-служба прокуратуры области сообщает о том, что Брединский районный суд вынес приговор местному жителю. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух человек.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Несмотря на полное признание вины и ходатайство, заявленное обвиняемым о рассмотрении дела в особом порядке, процесс прошел в общем порядке из-за возражений родственников погибших парней.

В результате южноуральцу не удалось снизить срок до минимума: суд приговор его к 5 годам 10 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, с лишением права заниматься любым видом деятельности, связанным с управлением транспортом на 3 года.

Кроме того, суд удовлетворил исковые требования родственников погибших о взыскании морального вреда в общем размере 1 миллион 700 тысяч рублей, а также материального вреда в размере свыше 45 тысяч рублей.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 23.12.16

Турагентство оставило челябинских врачей без отдыха в Крыму. / В южноуральских больницах и соцучреждениях объявили карантин по гриппу. / Бывшему замглавы администрации Челябинска предъявили обвинение по делу о краже средств дольщиков. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»