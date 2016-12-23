На ММК произошел крупный пожар

Публикации за 23.12.16

Более полусотни пожарных пытаются справиться с крупным возгоранием на ММК.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сообщение о пожарепоступило в 11:40.

Возгорание зафиксировано на территории коксохимического производства Магнитогорского металлургического комбината по улице Кирова, 93.

Горит транспортерная лента и уголь в наклонной галерее между углеподготовительным цехом и коксовой батареей №8 на площади 200 погонных метров.

Людей в здании нет, погибших и пострадавших тоже, сообщили в пресс-службе МЧС региона.

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Пожару присвоен второй ранг. К ликвидации возгорания привлечено 54 человека, 12 единиц техники, в том числе от МЧС 42 человека, 9 единиц техники.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.12.16

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