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Челябинск

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Публикации за 23.12.16

На Южном Урале взялись за «Боярышник»: изъято около 440 тысяч бутылей

На Южном Урале взялись за «Боярышник»: изъято около 440 тысяч бутылей

После трагедии в Иркутске в торговых точках Южного Урала изымают «Боярышник».

Как сообщили агентству в ГУ МВД России по Челябинской области, полицейские реализует комплекс мер по пресечению фактов сбыта спиртосодержащей продукции, опасной для здоровья южноуральцев.

Сотрудники подразделений экономической безопасности управлений МВД по Магнитогорску и Челябинску проверили объекты розничной торговли и изъяли более 437 тысяч единиц спиртосодержащей продукции: «Настойка боярышника», лосьоны «Огуречный», «Крапива», «Хлебный», «Перцовый тоник», продававшиеся под видом лекарственных, косметических и бытовых средств.

Изъятая в ходе мероприятия продукция направлена для проведения экспертизы с целью установления соответствия ГОСТу, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовных дел и привлечении виновных лиц к ответственности.

С руководителями аптечных сетей и рынков Челябинска проведены профилактические беседы в целях предупреждения реализации контрафактной спиртосодержащей продукции.

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Напомним, в Иркутске в результате массового отравления концентратом для ванн «Боярышник», содержащим метанол, скончались 74 человека. Еще 48 горожан были госпитализированы, из них 31 до сих пор остаются в больнице.

В связи с массовой гибелью людей 19 декабря в Иркутске ввели режим чрезвычайной ситуации.

Следователи ведут расследование уголовного дела по факту производства, хранения, сбыта товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ). На данный момент задержано 13 человек – распространителей ядовитого средства. Большая часть из них женщины-продавцы.

Челябинск, Юлия Малецкая

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