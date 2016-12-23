Южноуралец проведет 21 год в колонии за убийство, разбой и изнасилование школьницы

Публикации за 23.12.16

В Челябинской области суд отправил в колонию безработного рецидивиста, совершившего серию тяжких преступлений.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе Еманжелинского горсуда, местный житель освободился из мест лишения свободы в июне 2015 года. Но уже через 5 месяцев вновь совершил преступление. Встретив вечером 19 октября несовершеннолетнюю девочку, он проследил за ней, сбил ее с ног и изнасиловал.

23 декабря преступник напал на женщину рядом с торговым павильоном. Он попытался вырвать у нее из рук сумочку. Когда эта попытка окончилась неудачей, еманжелинец схватил женщину за шею, притянул к себе и несколько раз ударил ножом. После этого преступник обшарил пуховик дамы и забрал найденные 5 тысяч рублей. К счастью, женщина осталась жива.

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Через неделю после нападения южноуралец, будучи пьян, залез в частный дом, расположенный в поселке Борисовка Еманжелинского района, где напал на хозяйку. Он несколько раз ударил женщину по голове, после чего принес с кухни нож и наносил ей удары до тех пор, пока жертва не скончалась.

В ходе следствия преступник признал вину в убийстве и частично в разбойном нападении. Однако для вынесения приговора по всем трем обвинениям оказалось достаточно показаний потерпевших и свидетелей, а также обнаруженных следователями доказательств.

Еманжелинский городской суд признал южноуральца виновным в изнасиловании несовершеннолетней, разбое и убийстве, приговорив его к лишению свободы на 21 год в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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