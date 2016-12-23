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Челябинск

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Публикации за 23.12.16

Впервые в истории жительница Южного Урала получит медаль за борьбу с диабетом

Впервые в истории жительница Южного Урала получит медаль за борьбу с диабетом

Жительница Челябинской области получит международную награду за борьбу с диабетом.

Как сообщили агентству в пресс-службе правительства Челябинской области, награда Джослина «За 50-летнюю жизнь с диабетом» вручается с 1970 года людям, прожившим полвека и более с этим серьезным заболеванием. Во всем мире таких пациентов насчитывается всего около 4 тысяч человек, только 37 их них живут в России. В Челябинской области это первый случай вручения медали Джослина. По одному лауреату этой награды есть в Тюменской и Курганской областях, отметили в министерстве здравоохранения региона.

«Диабет – заболевание очень серьезное, однако, если внимательно относиться к своему здоровью, можно жить полной жизнью, – отмечает главный эндокринолог минздрава Челябинской области Валерия Тюльганова. – Пример нашей пациентки это наглядно подтверждает. Вместе с лечащим врачом, эндокринологом высшей категории Еленой Лисиной, они добились того, что женщина ведет активный образ жизни, работает, вырастила дочь и уже стала бабушкой. Пациенты, которым поставлен диагноз, должны обязательно соблюдать все рекомендации лечащего врача. Остальным мы рекомендуем регулярно проверять уровень сахара в крови, следит за давлением – ведь чем раньше будет установлена угроза диабета, тем легче пресечь дальнейшее развитие заболевания и контролировать его».

«Новый День – Челябинск» , и

Торжественное вручение медали состоится в рамках научно-практической конференции «Жить, побеждая диабет!», которая пройдет 24 декабря.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.12.16

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