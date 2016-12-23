К 2021 году в Озерске построят пункт хранения радиоактивных отходов

Публикации за 23.12.16

В Озерске одобрили строительство федерального пункта финальной изоляции радиоактивных отходов 3 и 4 классов опасности.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе Национального оператора по обращению с радиоактивными отходами, состоялись общественные слушания по предварительным материалам оценки воздействия на окружающую среду создаваемого объекта.

Хранилище планируется создать в пределах санитарно-защитной зоны ФГУП «ПО «Маяк» до 2021 года «в целях обеспечения экологически безопасной финальной изоляции производимых и накопленных предприятием радиоактивных отходов 3 и 4 классов». Максимальная вместимость пункта составит до 214 тысяч кубических метров отходов брутто (с учетом упаковок).

Эксплуатировать объект предполагается до 2036 года. Объем инвестиций в создание, использование и консервацию пункта, а также последующий мониторинг состояния окружающей среды по предварительным оценкам составит около 6,7 миллиардов рублей.

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В общественных слушаниях приняли участие 44 человека, 43 одобрили проект, 1 – воздержался.

Замечания и дополнения к представленным на обсуждение материалам ОВОС будут учтены при проектировании объекта, более того предложения желающие могут вносить вплоть до окончания процедуры общественных обсуждений 26 января 2017 года.

Челябинск, Юлия Малецкая

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