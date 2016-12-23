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Челябинск

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Публикации за 23.12.16

Люциферыч: южноуралец объявил себя сыном Владыки Преисподней

Люциферыч: южноуралец объявил себя сыном Владыки Преисподней

В Челябинской области молодой человек взял себе отчество в честь Князя Тьмы.

Как передает корреспондент агентства , 26-летний копейчанин сменил фамилию, имя и отчество, о чем оповестил пользователей одной из социальных сетей, опубликовав фото нового свидетельства о рождении.

«Ничего необычного. Просто сменил имя…», – прокомментировал он снимок. Теперь молодого человека официально зовут Никитос Люциферович Светочей.

Южноуральцы не оценили оригинальности земляка. «26 лет, а ума нет», – прокомментировал один из участников интернет-сообщества. И это едва ли не самая мягкая реакция. Среди других записей есть нецензурные определения и советы обратиться к психиатру. Некоторые комментарии содержат еще более радикальные пожелания.

«Новый День – Челябинск» , и

Впрочем, особого интереса поступок копейчанина не вызвал: за весь день его пост собрал меньше 40 «лайков» и 18 комментариев, включая несколько записей самого автора. Кстати, один из его комментариев гласит «Кому надо – тот знает». Не исключено, что прав еще один участник обсуждения, лаконично написавший: «Проспорил».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.12.16

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