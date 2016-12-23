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Челябинск

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Публикации за 23.12.16

Завершено расследование уголовного дела экс-мэр Карабаша

Завершено расследование уголовного дела экс-мэр Карабаша

Глава Карабаша Вячеслав Ягодинец, перечисливший муниципальные деньги за не прошедший экспертизу проект очистных сооружений, предстанет перед судом.

Как уже сообщал , бывшего главу города задержали 12 августа текущего года.

Следственные органы предъявили ему обвинение в превышении должностных полномочий (часть 2 статьи 286 УК РФ).

По версии следствия, в сентябре 2013 года администрация Карабаша заключила муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации строительства объектов, снижающих влияние загрязненного стока с территории города на качество воды Аргазинского водохранилища. Ягодинец принял решение об оплате проекта, не получившего обязательное заключение государственной экспертизы. Исполнитель контракта необоснованно получил более 8 миллионов рублей.

Кроме того, следователи установили, что стоимость выполненных работ была завышена более чем на 1 миллион рублей. В настоящее время эта сумма взыскивается с подрядчика в судебном порядке.

«Новый Регион – Челябинск» , и

Пресс-служба СУ СК России по Челябинской области сообщает, что расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Карабаша завершено. Материалы направленй прокурору для утверждения обвинительного заключения

В рамках расследования следователь СК внес представление действующему главе администрации города об устранении причин, способствовавших совершению преступления.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 23.12.16

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