Завершено расследование уголовного дела экс-мэр Карабаша

Публикации за 23.12.16

Глава Карабаша Вячеслав Ягодинец, перечисливший муниципальные деньги за не прошедший экспертизу проект очистных сооружений, предстанет перед судом.

Как уже сообщал «Новый День», бывшего главу города задержали 12 августа текущего года.

Следственные органы предъявили ему обвинение в превышении должностных полномочий (часть 2 статьи 286 УК РФ).

По версии следствия, в сентябре 2013 года администрация Карабаша заключила муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации строительства объектов, снижающих влияние загрязненного стока с территории города на качество воды Аргазинского водохранилища. Ягодинец принял решение об оплате проекта, не получившего обязательное заключение государственной экспертизы. Исполнитель контракта необоснованно получил более 8 миллионов рублей.

Кроме того, следователи установили, что стоимость выполненных работ была завышена более чем на 1 миллион рублей. В настоящее время эта сумма взыскивается с подрядчика в судебном порядке.

«Новый Регион – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Пресс-служба СУ СК России по Челябинской области сообщает, что расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Карабаша завершено. Материалы направленй прокурору для утверждения обвинительного заключения

В рамках расследования следователь СК внес представление действующему главе администрации города об устранении причин, способствовавших совершению преступления.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 23.12.16

Люциферыч: южноуралец объявил себя сыном Владыки Преисподней. / К 2021 году в Озерске построят пункт хранения радиоактивных отходов. / Впервые в истории жительница Южного Урала получит медаль за борьбу с диабетом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»